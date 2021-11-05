全台房市火熱，許多年輕人對高房價望之卻步，但有專家表示，人一定要趁年輕時坐擁一間房產，更給首購族4個建議「沒有電梯、沒有停車位、離捷運站遠、別買台北市」，且不要太早還房貸，能拉越久越好，將錢投資0056，1年約6%的投資報酬率，相對房貸1.5%要高很多。

理財達人施昇輝在YouTube頻道《自由女神邱沁宜》中表示，年輕人一定要買房，更引用李嘉誠名言，「人不可能苦一輩子，但總會苦一陣子」；他表示，你背房貸或許會苦一陣子，但現在很多人怕苦一陣子，結果可能苦一輩子。

或許很多人認為房租相較房貸，負擔要來的輕許多，但施昇輝指出，有錢人租房子，如果到60歲被趕了出來，他還是買得起房子，換言之，若你沒有錢，到60歲被趕了出來，可能就會買不到房子。

他給首購族4個建議，第一、不要買有電梯的房子，年輕人為什麼要有電梯？第二、不要買停車位，大台北地區真的不需要開車，第三、離捷運站遠一點，第四、別買台北市；綜合上述後，自然就買得起了。

另外，施昇輝建議，房子的房貸不要太早還，拉月就越好，雖然總利息會很高，但若薪水繼續買0056，1年有6%投資報酬，房地產僅1.5%；他舉例，如果老闆今年發100萬紅包給你，如果急著還房貸，只省1.5萬，但若是拿去買0056，豈不就是6萬了嗎？