英國領先全球通過使用美國默沙東集團（Merck）的COVID-19口服藥後，歐盟藥品管理局（EMA）今天表示，可能就緊急使用默沙東口服藥提供成員國建議。

法新社報導，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「第4波」疫情進逼，歐盟藥品管理局表示，他們也會嘗試加速進行上週啟動的審查，以確定歐盟是否正式放行默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir）口服藥。

歐盟藥品管理局疫苗部門負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）在記者會上表示：「我們會嘗試加速評估以盡快批准。」但卡瓦列里說他還無法給出時間表。

他表示：「我們也準備好向歐盟成員國提供建議，好讓他們在批准之前，得以緊急使用這款新的口服抗病毒藥物。」

卡瓦列里說，總部設在荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）的歐盟藥品管理局沒有權力對全歐盟做出緊急使用決定，所以只會對各成員國提供建議。

歐盟藥品管理局同時呼籲民眾盡快施打疫苗，以遏制確診激增情形。（譯者：楊昭彥）1101105