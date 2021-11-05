電信業者台灣大(3045)、遠傳(4904)昨(4)日法說落幕，單季每股獲利分別為1元、1.03元，遠傳單季獲利罕見擠進電信二哥(中華電EPS為1.21元)，主要是7月受惠資產活化貢獻業外受益，單月每股稅後純益0.59元大進補，另外，在5G高資費、iPhone13帶動下，電信業ARPU也均明顯受到拉抬。

台灣大第三季合併營收373.9億元，較去年同期成長20%；EBITDA 84.9億元，較去年同期成長9%；稅後淨利為28.4億元，稅後EPS為1元。台灣大三大成長引擎營收年增亮眼，與去年同期相比，行動服務年增2%，電子商務年增38%，家用寬頻年增14%。

台灣大第三季行動電信業務方面，iPhone 13上市與台灣大主打綁約48個月資費方案有助提升高資費申辦動能；同時，月租用戶退租率維持低檔；「好速成(又又)」方案供裝區超過70%；「mo幣多」用戶持續貢獻電商收入，2021年9月達到momo電商整體營收的1.6%。

台灣大電子商務成長動能強勁，momo第三季合併營收為209.07億元，較去年成長34%；衛星倉數達到25座，較去年增加6座，持續強化台灣大的競爭優勢，此外，另一成長引擎家用寬頻上網服務，第三季營收較去年成長14%。

台灣大表示，受惠於優越的市場定位以及集團資源整合綜效，台灣大的三大主要成長引擎5G、momo、家用寬頻均將持續全速成長，而近期4G市場的資費合理化則是繼續推升EBITDA增長的額外助力。台灣大已度過現金流受5G資本支出壓縮的階段，未來較低的現金資本支出及持續改善的合併EBITDA 應可強化我們的自由現金流量。

遠傳第三季合併總營收為207.04億，較去年同期成長11.4%，財測達成率為101.4%，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為71.32億，較去年同期成長4.7%，財測達成率為102.5%；稅後淨利為33.65億，稅後每股盈餘(EPS)為新台幣1.03元，財測達成率為110.2%，第三季營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標。

遠傳5G用戶滲透率已超過20%，續約用戶資費平均提升亦超過20%。iPhone 13熱賣創下繼iPhone 6系列後開賣首日最佳銷量，不僅挹注5G用戶數強勁成長，長期合約也成為熱門選項，約80%用戶申辦30個月以上合約。

中華電(2412)法說會在本周一率先電信三雄登場，單季每股獲利為1.21元，坐穩電信獲利王，遠傳第三季則因惠資產活化貢獻業外受益，灌入單月每股稅後純益達0.59元，也帶動第三季每股獲利衝上1.03元，險勝台灣大的1元，遠傳該筆交易是在今年4月底公告，子公司新世紀資通位於台北市內湖的不動產、交易金額32.6億元、處分利益為12億元，買家就是IC設計指標股聯發科(2454)。