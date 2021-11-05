美國聯準會（Fed）3日宣布將於11月啟動縮減購債計畫，金管會對此表示，觀察聲明後的美股反應，顯示此決策符合外界原先預期。由於短期內對全球資金移動會有一定程度影響，雖然台股基本面穩健，仍將持續關注對台股資金移動影響及證券市場後續表現。

聯準會前一次縮減購債為2013年5月，當時因未妥善對外溝通、忽視宣告效果影響引發市場恐慌，導致新興市場資金外流及金融震盪。此次聯準會事前清楚對外溝通，決定維持基準利率逼近於零、並啟動縮減購債計畫，預計每月縮減150億美元、預計至明年中結束。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，觀察聯準會決策會議聲明出爐後的美股表現，瓊指數上漲104點、那斯達克指數上漲161點，顯示外界對決策內容沒有負面評估，亦符合外界事先預期。

蔡麗玲指出，美國聯準會縮減購債，短期內對全球資金移動會有一定程度影響，但股市最終仍要回歸基本面。台股基本面目前仍非常穩健，台灣總體經濟也持續成長，但金管會仍將持續關注對台股資金移動的影響、以及證券市場相關表現。