德國數據服務機構DMSA表示，該公司投資恒大債券，但直至11月10日最後寬限期前，仍未收到恒大任何利息，因此該公司正準備對恒大提出破產申請，並呼籲所有債券投資者加入其中。

港媒報導，DMSA新聞稿指出，該公司投資恒大的債券已在周三（10日）過了30日寬限期，該筆債券恒大共需向債權人支付1.48億美元利息，但公司並未收到任何來自恒大的利息，因此恒大已經觸發違約。

DMSA高級分析師Marco Metzler表示，恒大所有23筆未償債券都有交叉違約條款，這意味如果該些債券中的一個違約，所有23筆未償債券將自動處於「違約」狀態。

Metzler表示，違約並不會自動導致恒大集團破產，若要確定破產，債權人必須向法院提交破產申請。他指出，DMSA正與其他恒大的債券投資者進行談判。他說：「一旦法院啟動破產程序，恒大也將正式破產，這只是幾天的問題。」

Metzler指出，市場可能對恒大危機掉以輕心，但美國聯準會9日在金融穩定性報告中警告，恒大倒閉可能對全球金融體系造成危險。