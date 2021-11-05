彩晶(6116)公布第3季財報，受到面板價格下跌影響，單季營收61.14億元，季減24.21％，年增12.43％，毛利率25.94％，季減20.88個百分點、年減10.92個百分點，營業利益11.7億元，營益率18.6％，稅後淨利13.62億元，季減50.35％、年減17.11％，每股盈餘0.45元，每股淨值為16.72元。累計前3季營收220.67億元，年增76.4％，毛利率41.52％，稅後淨利71.41億元，年增566.9％，每股盈餘2.36元。
彩晶第3季出貨量432萬片(換算19吋約當量)，季增5％，整體產品平均售價則下滑至約51美元，季減19美元。中小尺寸出貨量約1.28億片，大尺寸面板出貨量約121萬片，Hannspree自有品牌產品出貨量則約為8萬台。
產品組合方面，6吋(含)以下手機面板產品佔總銷售金額34％，6.2～10.1吋中尺寸平板相關產品佔總銷售額46％，11吋以上大尺寸面板產品佔20％。
彩晶也公告實施庫藏股，今天起至12月30日止，預計買回10萬張庫藏股，買回區間價格為10.12～21.46元。
彩晶公布資本支出計畫，預算約21億元，主要為提升Array高精度及LCD相關設備，將自今年11月起陸續投資。同時計畫在15億元額度內加碼中光電(5371)，截至目前為止，彩晶及持股100％子公司共持有中光電20048仟股，金額10.4億元，持股比例達5.13％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。