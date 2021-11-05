員警一路跟隨，確定戴「長髮帽」、喬裝女裝的劉嫌並逮捕。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局刑大偵八隊日前偵辦毒品案件，50多歲劉嫌為躲避警方追緝居無定所，警方於劉嫌常出入之場所及路段搜巡，發現1名長髮飄逸之女子，其穿著與火辣長捲髮非常不搭，員警一路跟隨，確定戴「長髮帽」、喬裝女裝的劉嫌並逮捕，原天真以為扮女生能躲過追緝，仍難逃警方法眼。

警方8月查緝毒品案件，持續追查涉嫌的劉姓男毒蟲，劉刻意變裝躲避追查、居無定所。警方向檢察官聲請拘票續行查緝，追查劉嫌常出入的場所和路段，進行埋伏及搜巡，本月在豐原區發現1名體型、體態、容貌與劉嫌相似的男子，但外觀卻是「蓄長髮飄逸女子」，令人匪夷所思。

資深員警說，劉姓男子喬裝時尚女郎、打扮入時，卻與其穿著顯不匹配，為確認該「長髮女子」是否為劉男喬裝，經員警一路尾隨跟監至豐原區某路段時，劉嫌一度拿下長髮，警方確認該「長髮女子」是男扮女裝的劉嫌無誤，劉嫌隨即遭警方逮捕，落網時一臉訝異。

台中市政府警察局呼籲，查緝毒品為警方當前重點工作，警方將持續強化查緝作為，切勿以身試法。另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

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