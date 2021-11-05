挪威最大退休基金KLP周四表示，將不再投資14家主要的武器製造商及其供應商，包括雷神技術(Raytheon Technologies)和勞斯萊斯。

KLP將排除這些來自英國、中國、法國、以色列、印度、義大利和美國的公司，因為他們生產某些類型的武器，多數涉及到核子武器，違反了基本人權原則。

KLP聲明中表示，判斷標準主要是適用於核子武器、集束炸彈，以及殺人的地雷。

其他公司包括英國的Babcock國際、中國的中船重工、法國的達梭航太(Dassault Aviation)、以色列Elbit Systems、美國通用動力(General Dynamics)、美國的KBR、美國L3Harris技術、印度Larsen & Toubro、美國的Leidos控股、義大利Leonardo、法國的Thales集團。

達梭航太對此表示，達梭服務於法國，為該公司的母國。

KLP的決策是基於對道德標準進行審查之後所作出的，並將其定義擴展到包括用於這些類型武器的關鍵部件的製造商和關鍵支援服務的供應商。

管理著900億美元資產的KLP表示，所有這些公司已經從其投資組合中抽離出來。