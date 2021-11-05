友達龍潭廠及后里廠雙雙摘得「國家企業環保獎」最高榮譽「金級獎」，為本屆競賽中唯一獲得兩項金獎肯定的企業。友達表示，面對極端的氣候變遷，友達自主開發建立智慧水網與智慧電網，目標於2025年，降低碳排量累計達650萬噸CO2e、節約自來水量達10萬CMD(每日立方米的水量)，並期望以循環生產引領價值鏈發展，與供應鏈夥伴共同激盪新技術，讓公司持續朝低碳生產。

友達龍潭廠在2015年成為全台第一座自主設計整合的製程用水全回收系統，自系統運作後未將任何一滴製程用水排出廠外，達到製程用水100％ 回收，每年節水量相當於1.35座寶山水庫蓄水量。

友達后里廠專注生產高階顯示面板，在綠色生產及循環經濟上著力甚深，是全球第一座獲得美國綠建築協會最高榮譽LEED白金級認證的高科技廠房。后里廠率先業界之先，導入廢銅酸萃取電解與回收技術，將蝕刻製程產出的含銅廢液，透過電解製作高純度的銅管，轉為其他工業領域應用。