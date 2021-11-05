近2年的新冠疫情衝擊台灣藝文產業甚劇，長期支持藝文界的國藝會，遂在此時提出「藝術未來行動專案」，以高達3億元的預算，提供藝文團體和工作者進行可長達3年期的計畫，國藝會董事長林曼麗表示：「希望藝文團體不只要活著，還要活出競爭力，甚至在此時期能夠躍升，有更大的能量」。

林曼麗表示，2年來疫情影響全球，台灣已堪稱幸運但仍受到影響，在文化部持續的紓困振興之外，她也思考和詩論國藝會可如何分工合作，幫助台灣藝文界在此時的發展。經董事會同意後，將國藝會25年來累積約11億的餘絀，提出3億元作為「藝術未來行動專案」的獎助經費，提供藝術團體最高1500萬元、個人最高300萬元的獎助。

「這會是國藝會史上最大規模、最高個案金額、最具彈性的獎助專案」林曼麗說，希望藉此計畫鼓勵藝文團體和藝文工作者，不受限制提出具前瞻性、突破性、具想像力的提案，林曼麗強調：「關鍵點是提出具高度競爭性的計畫」。高彈性而採取跨領域徵件與評選，由各領域專業人士組成評審委員會，將多面向觀照參與計畫的未來潛力。

「藝術未來行動專案」目前規畫兩期收件，採線上申請，首次收件自2022年4月1日至20日止。第二期收件將於明年10月，意味著藝文團體或個人可多次申請，但每次申請件數至多一件，專案也至多獎助一件。

林曼麗表示，此次專案計畫希望能厚植藝文工作者的競爭力，因此著重提案內容的未來性外，也看重可執行性，除了國藝會可提供企業的合作資源，也鼓勵藝文團體或藝術工作者申請場館合作資源，不會因此而有排擠，也沒有團體品牌大小的限制，林曼麗說：「希望這樣的計畫可以做更大、更多整合、跨領域的事」。