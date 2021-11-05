國家衛生研究院(國衛院)與北極星藥業(6550)共同宣布未來攜手合作DNA疫苗、mRNA疫苗、癌症疫苗及細胞治療等技術開發並簽署合作意向書。

自新冠疫情爆發以來，國衛院在快篩試劑、疫苗開發、藥物治療及公共衛生等抗疫主題上積極配合政策進行研究開發，提供政府諸多抗疫建議，以及傾全力協助國內疫苗廠商進行新冠疫苗開發。

北極星藥業是具有全方位新藥研發能力之跨國新藥研發集團，主要研發產品為最新代謝療法的癌症新藥ADI-PEG 20，目前已在全球進行對各種癌症的人體臨床試驗；自新冠疫情爆發後北極星藥業看好mRNA藥物平台發展潛力，認為mRNA不只可應用在疫苗開發也可用在生物藥開發，因此北極星藥業ㄧ方面於宜蘭著手建置規模量產的生物藥工廠，另一方面更積極在美國及台灣兩地網羅mRNA重量級技術專家逐步建立mRNA研發團隊。

由於mRNA疫苗/藥物開發平台已是未來國際間藥物發展重要一環，台灣在這個重要技術領域一定不能缺席，國衛院為協助國內廠商能夠快速踏入此重要技術領域，所以和目前積極跨入mRNA藥物平台發展之北極星藥業共同合作，希望能在基因疫苗、細胞治療等技術領域共同創造價值以提昇台灣的國際競爭力。