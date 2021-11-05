高雄20歲湯姓男子4日凌晨讓朋友搭載行駛於苓雅區中正一路與大順三路口，因為未開大燈遭巡邏員警盤查，由於湯男當時明顯精神不濟，讓員警格外關注，警方查詢湯男資料，竟發現他是高雄地檢署發布的詐欺通緝犯，警方立即將其逮捕，並依詐欺通緝罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高市警苓雅分局福德二路派出所員警4日凌晨巡邏時，行經中正一路與大順三路口，發現一部白色自小客車在深夜行駛時未開大燈，員警憂心恐對自身或其他用路人有行車安全的疑慮，便隨即上前將車輛攔停。

警方攔停車輛後，先行盤查駕駛身分，隨後發現副駕駛座躺臥湯男，且其精神狀況極差，整個人癱坐在副駕駛座，警方關心湯男的身體狀況，沒想到，經過資料比對查證身分，赫然發現湯男竟為高雄地檢署6月發布在案的詐欺通緝犯。

令人噴飯的是，員警告知湯男遭通緝後，湯男還一臉疑惑，隨後向警方表示，自己不知道開庭時間才會被通緝，更天真向警方詢問「還是可以打電話叫爸爸來載他回去？」讓警方聽完哭笑不得，員警依法將其逮捕，全案詢後依詐欺通緝罪嫌將湯男移送高雄地檢署偵辦。