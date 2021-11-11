中市1名宋姓男大學生開車不慎擦撞1輛瑪莎拉蒂自小客車，遭對方車上3男毆打，頭部受創顱內出血送醫急救。（民眾提供）。

台中市宋姓男大學生7日清晨開車不慎擦撞1輛瑪莎拉蒂名車，雙方下車處理時，瑪莎拉蒂車上的彰化縣食品業張姓小開與李姓、陳姓友人3名惡煞重手毆打男大生，打到頭部受創顱內出血送醫急救，警方將3煞拘提送辦，台中地檢署檢察官漏夜偵訊，以張男等3人涉殺人未遂罪嫌疑重大，且有逃亡、串滅證之虞，向台中地院聲請羈押。

台中18歲宋姓男大生7日清晨開車行經台灣大道、河南路口時，與李男駕駛的瑪莎拉蒂名車發生擦撞，雙方下車處理時，李男與車上張男、陳男等3人不但對男大生拳腳相向，還叫人到場助勢，男大生被打到腦血腫昏迷送醫，加護病房急救。

瑪莎拉蒂登記在車上乘客的彰化食品業小開張男母親名下，警方10日下午循線將張男等3人拘提到案，依殺人未遂等罪嫌移送台中地檢署偵辦。檢察官漏夜偵訊，今天凌晨以張等3人涉殺人未遂罪嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押，將由台中地院再開庭審理。