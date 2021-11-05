新加坡星展銀行5日公佈2021年第三季淨利為新加坡幣17億元，約相當於新台幣351億元，較去年同期成長31％。星展集團執行總裁高博德表示，第三季業務成長動能強勁，其中貸款成長2％，服務費收入創下歷史次高紀錄，資產品質穩健，預期成本壓力將可望隨著經濟自疫後復甦而被抵銷。

星展銀行台灣子行的獲利表現，今年來成長強勁，在基期偏低下，前9個月的稅前獲利較去年同期的台幣6.12億元，成長到今年的9.2億元，年增率達50％，也反映台灣經營團隊在今年本土疫情擴散期間，透過數位金融服務、同步推動綠色金融，所獲得的豐富營收。

星展集團為控股公司，在新加坡證交所掛牌，5日依規公布最新財報內容：2021年前三季淨利成長46％至54億1千萬新幣，第一、第二和第三季數字均創下歷史新高。貸款在前三季成長8％；服務費收入和金融市場暨流動資金管理業務收入成長均創下新高。業務成長動能維持強勁，提撥準備的跌幅遠遠抵消利率下跌的影響。股東權益報酬率為13.4％。

服務費收入方面，2021Q3為8億8千8百萬新幣，星展銀行表示，較上一季成長2％，大部分業務均維持成長。受惠於系列投資產品獲得客戶歡迎，財富管理服務費成長8％至4億6千1百萬新幣。在現金管理和交易融資增加推動下，交易服務費成長7%至2億3千9百萬新幣，創下歷史新高。

貸款業務是銀行的主要獲利來源之一，星展分析，2021年第三季的非貿易企業貸款增加50億新幣，其中成長主要來自新加坡和大中華區客戶貸款。由於房屋預售量持續強勁，房屋貸款增加10億新幣，與前兩季成長幅度相近。財富管理表現較佳，其他零售貸款增加20億新幣，但還款金額增加，使貿易貸款減少20億新幣，進而抵消前者的成長。由於市場利率下跌，淨利差縮小兩個基點至1.43％。與去年同期相比，淨利息收入減少3％，原因為淨利差縮小10個基點，因此雖然整體貸款成長達9％，成長仍被淨利差縮小抵銷。