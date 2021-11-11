連鎖餐飲集團八方雲集（2753）第三季營收15.03億元，年增13.64%，獲利1.13億元、年減34.57%，每股稅後盈餘 1.83元。八方雲集前三季累計營收43.68億元、年增16.25%，前三季獲利3.95億元，較去年同期衰退16.25%，每股盈餘為6.53元。

受惠於旗下梁社漢排骨積極展店效益顯現，八方雲集10月營收5.34億元，創歷史單月新高，較去年同期成長16.07%，累計前10月為49.02億元，較去年同期成長16.23%。

展望後市，八方雲集旗下「梁社漢排骨飯」仍持續積極展店，持續升母集團營收成長，「丹堤咖啡」也將以全新店型和商品組合拓點展店。同時，看好健康蔬食後市，八方雲集預計在今年底前將開出蔬食新品牌，打造純素的用餐環境及產品，為集團營運動能添翼。由於國內疫情趨緩，國人生活與內需經濟恢復常態，法人樂觀預期，八方雲集第四季營運將持續走揚。

八方雲集旗下有「八方雲集」與「梁社漢排骨」兩大品牌，並持有「丹堤咖啡」69％的股份。由於水餃鍋貼麵點與排骨飯屬國民美食，「剛需」屬性強，加上「八方雲集」與「梁社漢排骨」 外帶外送占比達七成，加上今年「梁社漢排骨飯」無畏疫情持續逆勢展店，所以防疫期間業績仍能維持高檔。

來受惠「梁社漢排骨」展店效益，八方雲集營收持續成長，但不敵原物料價格大漲，衝擊獲利，導致前三季獲利呈現衰退。該公司今年前三季淨利為3.95億元，較去年同期衰退16.3%，每股盈餘為6.53元，惟在餐飲股中仍屬前段班。

原物料價格今年來大幅攀升，已經成為餐飲業獲利成長的阻礙，八方雲集產品主要使用的豬肉、高麗菜、麵粉等，價格大漲影響前三季獲利表現。目前八方雲集國內千家門店進行品牌優化，包括店面改裝及設備提升，設備方面更換為智能煎台及自動煮麵機，除了可減少人力外，亦可提升產品品質。

梁社漢排骨目前門店家數為138家，年底前將有望來到150家，現階段直營與加盟約占各半，積極展店的效益在營收顯現，今年來單月營收幾乎都呈現雙位數成長。