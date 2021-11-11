美股上市的微博11日公布截至9月底止2021年第三季業績，微博第三季營收為6.1億美元，年增30％，以固定匯率計算增長23％；歸屬股東淨利為1.82億美元，年增更達438％。財報公布後，截至11日晚間9時06分，微博在美股盤前股價大漲8％，報47.6美元。

香港經濟日報報導，第三季度，微博廣告和銷售收入為5.4億美元，年增29％；增值服務（VAS）收入為6980萬美元，年增42％。截至第三季末，MAU（月活躍用戶）為5.7億，年增6200萬人，DAU（日活躍用戶）為2.5億，年增2300萬人。

微博行政總裁王高飛表示，2021年9月份，微博的月用戶和日用戶持續增長，受惠集團更聚焦社交媒體核心定位和團隊的執行力、有效的管道獲客策略，以及東京奧運的推動。集團將積極響應大陸政府的監管政策要求，堅信新的監管環境將有利互聯網行業長期發展。

展望第四季度業績，微博估計，其淨收入按固定匯率計算，將年增15％至20％。