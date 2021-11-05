疫情趨緩，大眾交通工具人潮回流，許多小資族關心的通勤優惠也紛紛出籠，除了永豐結合55688發行計程車聯名卡，悠遊卡公司也推出全台JCB悠遊聯名卡及悠遊Debit卡登錄即享每週五六日北捷車資6折優惠，包括兆豐銀行哆啦A夢悠遊聯名卡、中信大葉高島屋聯名卡及富邦J卡等皆適用；此外，兆豐銀行也加碼推出自動加值免登錄享10％回饋優惠，只要首次申辦兆豐「e秒Happy卡」的民眾，當月刷卡消費滿千元，即可享有自動加值10％回饋，每人每月最高可獲100元，換言之等於每個月都能享有2次自動加值打9折的優惠。

根據金管會銀行局統計資料顯示，今年8月份電子票證發行狀況，悠遊卡流通卡數已逼近9千萬卡，消費卡數市佔率高達71.5％，消費金額市佔率亦高達68.5％，遙遙領先其他電子票證，足見多數人在生活中已相當習慣使用悠遊卡消費，尤其帶有自動加值功能的悠遊聯名卡更為民眾愛用，小至搭捷運、超商買咖啡，大至加油、搭高鐵等各類生活場景都能讓民眾隨時充分應用，也因此自動加值回饋的方案向來是許多小資族相當關心的議題。

觀察現行市場優惠，較為人所知的便是JCB國際組織每月1號開放的限量10％回饋登錄大戰，手腳夠快就能獲得50元回饋，每月限量47500卡；此外，還有新光銀行發行的新光三越聯名卡，每個月登錄成功，當月就有10％自動加值回饋，上限100元。若是不想花心思搶登錄，兆豐銀行「e秒Happy卡」是相當適合懶人的選擇，只要當月刷滿千元，免登錄就能有最高10％自動加值回饋，每月最高可得100元。

如果需要搭乘高鐵、計程車等費用較高的交通工具，也可以把握兆豐銀行近期推出的三大通路15％回饋活動，今年底前在交通、餐飲或旅遊刷任一兆豐銀行信用卡累積滿2千元，登錄就送300元刷卡金，包括高鐵、台灣大車隊、LINE Taxi、Uber、yoxi、格上租車等交通通路，以及全台餐廳及美食外送如foodpanda、Uber Eats，還有全台旅行社、飯店及訂房網等全都適用，刷到5千元還能加碼抽iPhone 13等超值好禮，超低門檻值得民眾多加把握。