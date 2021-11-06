全球社群龍頭「臉書」宣布改名，連帶讓中國VR代工大廠「歌爾聲學」股價大漲，但反觀台灣的電子5哥，卻是一片慘綠。

趕在10月最後1個周末前夕，社群網站「臉書」（FB）的創辦人祖克柏，宣布公司成立17年來最重要的一個聲明：這家擁有28億名用戶的社群霸主，將把公司改名為「Meta」，全力往元宇宙（Metaverse）商機轉型。

在這封由祖克柏署名、名為「創辦人的信」裡，他透露Meta會是一個擁有FB、IG、WhatsApp等品牌的集團，而這，並非跨國網路公司第一次這麼做。6年前，搜尋引擎霸主谷歌，也將公司名改為「字母」（Alphabet），以控股公司的架構，統管旗下Google、Calico、Nest等公司。

元宇宙，這個能讓人們以虛擬分身，如電影《一級玩家》般，在虛擬世界自由生活、消費、互動，甚至辦公的新經濟，就是祖克柏推動改名的野望；其中，強調沉浸式體驗的VR（虛擬實境）裝置，由於被認為是通往元宇宙的重要硬體，引發中國最大VR代工廠「歌爾聲學」，在他發表聲明當天，股價應聲大漲逾5％。

然而，鏡頭轉回台灣，以代工消費性電子產品見長的鴻海與電子5哥，股價卻幾乎一片「綠油油」。背後的原因，與一個窘境有著重大的關係，那就是：目前在VR代工市場，台廠相對於陸廠，堪稱「絕對落後」。

量產難！ 陸廠不計成本接單

據研究機構IDC統計，去年VR市場的前3大品牌，分別是臉書旗下的Oculus及Sony、Pico等，雖然當中有美國、也有日本公司，但他們其實全部都交給中國代工廠製造，尤其，光是歌爾聲學一家業者，就掌控整個VR市場至少7成的代工訂單。

究竟為什麼，過往在筆電、伺服器、蘋果iPhone代工市場，囊括全球超過8成訂單的台灣代工業，在VR這一役卻被陸廠「超車」，甚至幾乎沒有存在感？第一個原因，就是「量」，這也是代工業者們在競逐訂單、投入資源時，最為現實的考量

不像每年需求量兩億台的筆電、14億支的手機市場；過去3年，VR裝置全球出貨量僅在5百萬台上下，儘管到了今年上半年，VR累計出貨量達到317萬台，全年更被IDC看好有望突破8百萬台，但這樣的量，仍不到筆電或手機市場的4％。

「在量這麼少的情況下，我們很難像陸廠那樣不計成本去接單。」一名電子5哥的高層分析，當一個產品或一份訂單的量太少，規模經濟就難以形成，代工廠投入的研發、製造費用，也很難平衡或回沖成本，「這時候考量虧損的風險，我們就不會硬去接訂單。」

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