元宇宙近期產業必考題，台灣大(3045)總經理林之晨今也對此提出最新看法，他認為，未來3~5年元宇宙會進入快速成長階段，其會是5G的一個殺手級應用。

林之晨表示，元宇宙會是一個5G的殺手級應用，所有的事情都會在元宇宙發生，預計未來3~5年會進入快速成長階段，目前並未看到加速發展的訊號，好比是先前的智慧型手機，其實早在2006年就已經問世，大快速成長期是在2011年到2012年，目前很看好的就是AR眼鏡。

元宇宙為近期產業最夯話題，而目前對「元宇宙」(Metaverse)的解釋，就是「Meta」+「Universe」，即「超越宇宙」，換言之，就是現實世界的虛擬版，人們能夠以虛擬化身的形式在虛擬平行世界中自由生活，且因為疫情使遊戲產業飛速增長、網路社交需求激增，以及VR、體感等遊戲裝置和相關科技的迅猛發展，也促成今年成為全球「元宇宙」元年。

台灣大今年獲利王寶座似乎總被龍頭中華電超車，林之晨表示，台灣大主要是追求營收、EBITDA的成長，而電商MOMO也一直是台灣大的一部分，台灣大不應再以傳統電信商思維去思考，持續的積極轉型，預計整體明顯效應貢獻會在2025~2026年浮現。