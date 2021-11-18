小編今天（18日）精選5件不可不知的國內外財經大事。雖然台灣與世界股市都熱炒元宇宙概念，和碩也身為元宇宙概念的一員，但童子賢對現在超熱的元宇宙，持稍微不同的看法。他認為，五年後元宇宙有機會發展得還不錯，可是現在台灣炒元宇宙快要炒到爛，有點過度短期。

【1】童子賢：元宇宙非一蹴可幾

元宇宙話題熱度不斷升高，和碩董事長童子賢17日表示，科技是逐步進化，現在的元宇宙產品大概等同於英特爾286處理器，五年之後元宇宙有機會發展得還不錯，可是實際起飛關鍵還是看能夠讓人類願意主動改變生活型態、投入元宇宙世界的殺手級應用服務。

【2】金融睡獅醒 台股揮軍萬八

開發金因取得中壽100％股權，17日成為多頭新箭頭，率領金融指數大漲2.04％，創1997年以來新高，並貢獻大盤40點，配合高價集團驚見「12千金」榮景，大盤上攻萬八氣勢如虹。

【3】黃蔭基：通膨來了 升息將成主流

永豐金控17日召開法說會，各界關心通膨是暫時還是長期，永豐金控首席經濟學家黃蔭基直言，通膨不是暫時的，「通膨已經上來」，貨幣政策拐點已出現，預期台灣2022年第四季將升息，「2022年升息是主流」。

【4】台幣兌歐元20年高 兌日圓更改寫23年紀錄

20年來最強的新台幣就是現在。國際美元指數衝破96到逾一年新高，非美貨幣都應聲走跌，但累計今年以來新台幣對美元仍升值2.49％，也因而讓新台幣對日圓及歐元交叉匯率各創下逾23年及逾19年半新高。17日1日圓跌至新台幣0.2421元，1歐元更跌破32元價位、降至僅新台幣31.4365元的低點。

【5】穩定油價抑通膨 傳美要求中國 釋放石油儲備

中美元首峰會「習拜會」16日針對經貿、能源等多項議題進行會談。港媒引述知情人士透露，美方在會中向中方提出釋放石油儲備的要求，藉此幫助穩定不斷飆升的國際油價，這也是兩國正在進行的經濟合作討論的一環。