「英國廣播公司」(BBC)5日引述德《明鏡周刊》報導，指出俄國駐柏林大使館的1名外交官員，10月時遭人發現離奇墜樓，死於柏林大使館外。報導爆料，外交官只是他任務的掩護，其真實身分是俄國臥底情報員。

報導指出，柏林警察於10月19日在俄國駐柏林大使館外的人行道上，發現該男子倒臥於地。警方隨即將其送醫，卻仍不幸死亡。警方表示，男子自大使館大樓上墜落身亡，卻不知為何墜樓。

離奇的是，由於俄國使館不同意驗屍，僅用「悲慘的事故」來形容外交官之死，並以道德為由拒絕評論；柏林警方也拒絕評論，德檢察官則表示無法確定該男死因。最後，德外交部僅證實1名俄國外交官死亡。

報導指出，死者現年35歲，為俄國大使館的二等秘書。根據調查網站Bellingcat引述的資料，該男為俄國聯邦安全局第二局副局長的兒子，該局主要負責籌畫海外暗殺。

事實上，2019年8月，喬治亞籍的前車臣叛軍甘戈什維利（Zelimkhan Khangoshvili），在柏林公園遭人朝頭部開槍，德國就懷疑是俄國下令刺殺。俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）中毒案，外界也認為第二局也脫離不了關係。不過，兩樁兇案都遭俄國否認。

俄國大使館在聲明強調，「有關遣返外交官遺體的相關程序……全數依據現行做法而和德國執法與醫療當局迅速解決。西方媒體對於外交官死因的猜測，絕非屬實。」