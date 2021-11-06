對政府編列的「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」4年128.3億元經費，在野黨質疑前兩年經費就縮水21億元，導致各細項工作大幅縮水，農委會6日特別發出新聞稿強調，每年經費預算編列係依產業現況及國內實際需求覈實編列，4年投入養豬產業128.3億元的目標並無改變，政府對於輔導產業升級的承諾也絕對不會跳票。

農委會指出，針對養豬產業推動之「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」4年計畫，行政院2月即核定農委會全力推動，本計畫重要工作包括穩定產銷保障豬農收益、多元整合行銷國產豬肉等8大工作項目，依據每年產業現況及國際情勢逐年編列預算執行。

2021年度在推動輔導養豬產業轉型升級時，農委會指出，鑒於自年初迄今毛豬拍賣價格均維持於近10年之高檔，養豬農民的收益均獲得保障，另原規劃之行銷推廣活動因受疫情影響，並遵照中央流行疫情指揮中心的規定，為避免人潮群聚感染之風險，故務實調整部分工作內容，2021年原編列28.3億元之經費，也撙節調整為17.02億元，已足敷2021年計畫的推動，所撙節之經費，也將於往後3年逐年編列，並無經費縮水之情事。

農委會強調，後續2022至2024年度的經費仍將依計畫穩健推動，並因應國際貿易自由化之動態變化及產業實務需求，逐年滾動檢討調整作法及預算需求，4年投入百億經費輔導改善我國養豬產業整體體質的目標絕不改變。