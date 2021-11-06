曾在今年6月要求台灣年輕人勇敢當高端第三期白老鼠的台獨大老蔡丁貴，今天(6日)卻在臉書上PO文抱怨訂不到防疫旅館，回不了台灣，痛罵衛福部把他列入「另類黑名單」，有家卻歸不得。

蔡丁貴在PO文大吐苦水「倦鳥要歸巢，竟然歸不了巢」，表示自己想回台灣，沒想到訂不到防疫旅館，導致連飛機都沒辦法搭，根本是被衛福部列入另類黑名單。他說，自己位在新北的公寓也是空房，是很理想的隔離住宿地，可以省去防疫旅館費用，也沒有訂不到困擾，為何沒有彈性調整空間。

蔡丁貴大罵衛福部官員「無法體會想回家的台獨老人心情」。(圖／蔡丁貴臉書)

蔡丁貴大罵衛福部官員無法體會民眾想回家的困擾，更表示一直連結不上衛福部長陳時中信箱，因此公開求救，要求臉友幫忙找管道，解除他這位台獨老人想回家的限制。

有臉友勸他，表示是因為之前違規偷跑的人太多，才會導致政策嚴格，蔡丁貴不滿反駁「不去處罰違規的人，卻拖累會守規矩的人」、「寧可錯殺一百，不可錯放一人？這不是以前蔣家想法嗎」，更稱自己是驕傲的台獨人士，絕對會遵守規定。

消息傳到PTT後，鄉民一面倒痛罵蔡丁貴，就連許多深綠網友也看不下去，砲轟「他還是別回來的好」、「台獨、覺青名聲就是這些人搞臭的」、「真的受不了這些急獨派老人」。

蔡丁貴為知名台獨人士，今年6月曾PO文，要求台灣年輕人應該勇敢去打高端，卻自爆自己已經在美國接種完2劑BNT，遭痛批「別人家孩子死不完」、「台獨是工作，住美國是生活」、「鍵盤台獨、鍵盤愛國，身體很誠實」、「死道友不死貧道」。