可惡詐團！誆交朋友要買6000元點數 連瘖啞人士也要騙

詐騙集團魔爪無孔不入，竟連瘖啞人士都要騙。10月26日警方接獲超商店員報案，指稱瘖啞男子要買遊戲點數6000元繳稅，店員一聽直覺事有蹊蹺，立刻通知警方到場，並以手機打字溝通，成功攔阻這起詐騙案，保住69歲林姓瘖啞人士的積蓄。

警方表示，林姓男子領有殘障手冊，進入超商後，先購買6000元遊戲點數，聲稱要交給朋友，讓朋友去銀行繳稅，店員直接告訴林男「銀行不收點數」，並立刻通知警方到場，員警立即細心解釋多起假交友、真詐騙的案例，都是利用超商購買遊戲點數。

員警以手機打字溝通，並出示給林男觀看，並以簡單手語溝通，直到林男頻頻點頭，表示了解之後，且不會再購買遊戲點數，員警醒相關的宣導，以及諮詢的管道，可以用打字的方式詢問165反詐騙專線。

警方呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，以防止被騙。