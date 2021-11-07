總統蔡英文7日下午（英國當地時間同日上午）以錄影方式，為「聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（UNFCCC COP26）台灣日活動」致詞表示，沒有任何國家能單獨解決全球氣候危機，台灣應被納入因應國際氣候危機的行動中；台灣有意願也有能力和國際夥伴並肩合作，共同實踐2050淨零排放目標。

蔡英文說，自2016年以來，台灣政府一直積極推動能源轉型計畫，並研擬一項更積極的計畫，以加速能源轉型，邁向淨零目標。為展現承諾，台灣正將2050淨零排放目標納入修法。

台灣政府也與民間合力發展綠能，過去五年多來，在通力合作之下，台灣的太陽能裝置容量已成長450％，而首座離岸風場也在2019年開始營運。她說，台灣的努力不僅止於此，除加速能源轉型外，更致力成為亞洲綠能發展中心，希望和周邊國家分享經驗，為區域的永續發展共同努力。

蔡英文指出，近數十年來，全球遭逢極端天氣與氣候變遷日漸嚴峻挑戰。台灣做為國際社會不可或缺一員，盼致力相關因應作為並做出更大貢獻，以留給未來世代更好的世界；在氣候變遷這個重要議題上，台灣決心和世界一起朝2050淨零排放的目標努力。

她強調，台灣有意願，也有能力和國際夥伴並肩合作，實踐2050淨零排放的共同目標。台灣將達成淨零排放及緩解危機視為世代的共同責任，因此，台灣應被納入在因應國際氣候危機行動中。沒有任何國家能夠單獨解決這項危機。唯有團結，才能確保未來世代擁有永續的環境。