衛福部長陳時中未戴口罩，唱歌喝酒宴會影片瘋傳，外界猜測可能是政治鬥爭，或是民進黨政府的內鬥。前民進黨立委郭正亮表示，陳時中比較大的問題，就是危機的處理。

郭正亮13日在政論節目《新聞大白話》中表示，民進黨的六都市長應該是在春節以後提名，因為明年底才選。陳時中的影片事隔17個月才被爆料，所以大家會往政治動機去聯想，也是合理的。連陳時中自己都這樣說，有一絲絲的詭異。所以就是有心人士，郭正亮不認為是宴會上的人故意拍的，可能是有人錄下影片後，可在秀給別人看時，結果被有心人士看到，便偷偷擺著，等時間到了再拿出來用。

郭正亮表示，陳時中比較大的問題，就是危機的處理。危機處理分成兩個部分︰第一個就是有沒有說謊，真相是不是如他所說，不認識任何人，尤其是不認識醫師陳識中，還有他知不知道現場有兩個人跟衛福部是有關的，比如正崴生技，還有陳識中本身是違反健保法的醫生，甚至被起訴。

郭正亮接著指出，第二個就是陳時中後續的危機處理，他自認為沒有違反防疫指引，也沒有違反利益迴避以及政風。但這些是由他認定就算了嗎？未來陳時中要用防疫指引罰人的時候，人家會說「類比陳時中，你憑什麼抓我？」這種聲音會出來。

郭正亮指出，最近南韓的防疫首長公開道歉，英國還有防疫首長下台，都對指揮中心的要求是非常高的，否則憑什麼去罰人家的錢、去管別人？因此要嚴以律己，才能夠爭取人家的支持。

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