空軍退將夏瀛洲日前接受環球時報訪問表示，共機出現在西南空域是在自己的國土上巡邏。民進黨立院黨團書記長蔡適應今日於記者會上說，夏還當過國防大學校長，國防大學也要引以為恥。
蔡適應表示，國防部近日報告指出，對岸透過各種方式，包括滲透、協力等方式，影響台灣輿論戰。夏瀛洲的行為就是協力的手法，而夏瀛洲過去是國民黨黃復興黨部的人，就是明顯的國共合作。
蔡適應指出，現在國共合作主張台灣軍、解放軍是一家人，不要打仗，又說在台海巡視，是中國領土，不應該反對，這就是國共兩黨對台海的意見嗎？
蔡適應說，過去夏瀛洲還帶團曾跟國民黨立委去中國唱國歌，這些事都歷歷在目，夏還當過國防大學校長，國防大學難道不會引以為恥嗎？夏瀛洲是要告訴學生們，這就是國防部的態度嗎？
蔡適應表示，國防部、退輔會對此回應「個人意見行為」，實在太過軟弱，應該要強硬起來。也呼籲啟動調查有無違反《反滲透法》。
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