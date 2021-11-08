國際間爭搶高科技人才，外傳清大校友會與對岸共設「清華海峽研究院」，在台從事技術研發與攬才，國安局副局長陳進廣今天表示，國安局都有所掌握，並指對岸半導體相關科技人才約有60萬人以上的缺口。

外傳國立清華大學校友會與中國廈門市政府、北京清華大學共設「清華海峽研究院」，在未經官方許可，即於新竹清大校內設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，為其總部在台從事技術研發、攬才、投資等業務。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、國安局、經濟部、行政院經貿談判辦公室、農委會等單位，就「推動我國加入CPTPP進度、產業衝擊評估及因應對策」報告並備質詢。

民進黨立委趙天麟詢問陳進廣是否知悉？陳進廣表示，我們都非常關心中共滲透作為，國安單位及情治單位對此也都有掌握，並將掌握情況送交相關單位。

清大是否有依法申報？陳進廣說，這是教育部業管，但「確實有一些沒有按照程序處理的問題」。對此，趙天麟表示，這事情蠻嚴重的，呼籲這件事一定要依法查清。

民進黨立委王定宇也追問，這個辦公室是否隸屬於中共黨政相關組織？陳進廣表示，對於中國大陸來說，並沒有任何民間組織，因為所有的組織都在黨的控制下。他也指出，中共目前非常缺乏半導體相關科技人才，至少有60萬人的缺口。

王定宇表示，對於中共滲透歐美校園情況，歐美及澳洲等國都密切在處理，呼籲國安單位務必要密切掌握。陳進廣則重申，目前都有所掌握。

時代力量立委陳椒華詢問國安局對此事如何處理？陳進廣強調，相關國安單位在此之前就有所掌握，而且把該情況提請相關部會去做應處。

對於陳椒華追問其他學校有類似這樣的辦公室在運作？他說，如果是正常的交流，國安局都非常尊重，有關滲透相關情資，國安局都會提請相關機關偵辦，「這內容請容許私下報告」。

清華大學則發布聲明表示，「清華海峽研究院」為部分校友成立的服務校友推廣教育及創業機構，是向財團法人自強工業科學基金會轉租在學校的空間作為辦公室，該機構非屬清華大學，校方也未曾知悉或參與其中運作。