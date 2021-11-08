針對台中市學生交通安全環境，市議員林德宇8日在市議會質詢中說，近2年台中市學生交通事故案件數增加，他要求市府教育局正視並提出相關因應措施，例如在各區重點學校設置交通安全情境區，以情境式教學讓學生融入情境，充分理解道安觀念。教育局長楊振昇強調，市府對學生交安非常重視。

林德宇指出，根據教育局校安系統通報的交通事故案件資料，108年台中市共有8名學生死於交通事故，109年有9名，110年截至目前已經有16名。受傷人數部分，108年有439名學生在交通事故中受傷，109年則增加到513名。

林德宇說，2019年台中市無照駕駛汽車共有2770件，其中未成年者有124件，佔4.48％，去年無照駕駛汽車則有3170件，其中未成年者197件，佔比提升至6.21％。機車部分，108年台中市無照駕駛機車有19522件，未成年者以4413件佔22.61％，109年無照駕駛機車則有20046件，未成年者以4708件佔23.49％，不論在件數或佔比都全面上升。

林德宇表示，這些數字的上升趨勢相當沉重，他詢問，例行的交通安全教育、宣導等工作市府是否都有落實？台中市各學校的交通安全週是哪一週？

教育局長楊振昇表示，針對學生因交通事故造成的傷亡，他也覺得很痛心，市府對學生的交通安全非常重視，幾乎每個月都會開一次跨局處的會議，努力讓學生在上放學的路上不要發生這些意外。

林德宇說，每年9月的第三週是各校的交通安全週，這是市府訂定的。交通安全的教育、宣導等工作不能只是流於形式主義，如果既有的方式成效不彰，那就要再思考以其他方式突破，他舉例，現在各校盛行打造相關情境，以沉浸式教學進行英語、母語等相關教學，這種情境教學也要應用在交通安全教育上。

教育局長楊振昇表示，教育局過去有做過針對大卡車、大貨車內輪差的情境教學。林德宇說，針對年紀較小的國小學生，應該要盡快建立交通安全的觀念，林德宇要求教育局研擬在各區重點學校設置交通安全情境專區，讓學生能快速融入情境理解道安觀念，也要讓學校主動申請設置。