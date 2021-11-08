美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克可能出脫10%持股，受此消息打擊，特斯拉在德國法蘭克福上市的股票周一早盤一度暴跌約9%。

馬斯克上周在推特上進行民調，詢問其6270萬名追蹤者他應否出售約10%的特斯拉持股，現在結果出爐，約57.9%參與這項投票的推特用戶投下了贊成票。

身為全球首富的馬斯克上周六在推特上表示，如果多數人認為他應該出售10%持股，他將從善如流。

此前馬斯克解釋他將在未來3個月內行使大量的股票選擇權，而這將產生巨額稅金，出售部分持股可以挪出一些資金繳稅。

外媒報導，未來幾個月行使的那一批股票選擇權，將使馬斯克面臨超過150億美元的巨額稅金。亦有市場人士認為，不管投票結果為何，馬斯克都可能為了這張稅金單出售部分特斯拉持股。

稍早前，特斯拉在法蘭克福上市的股票跌幅有所收斂，但仍大跌7.9%，報980歐元。今年以來，特斯拉在美國上市的股票已經飆漲 73.2%，遠超出那斯達克指數同一期間的上漲23.9%。