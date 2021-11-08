蘆洲分局為針對近日轄內發生之重大刑案情事，於110年11月7日22時至04時再次規劃靖土掃黑擴大臨檢，這是蘆洲分局3天內第3次執行掃黑專案勤務，持續對治安要點實施清查，並給幫派據點迎頭痛擊，3次的專案勤務共動員分局內108名警力，執行成效計查獲各類通緝犯11人、毒品案9件9人、公共危險案2件2人、噪音車8件；蘆洲分局未來仍將持續不定期規劃勤務，不讓不法份子有喘息機會。

（7）日勤務實施於蘆洲分局大樓前集合，由副分局長林俊材主持勤前教育，再次強調蘆洲警將以強勢打擊犯罪之決心，打造民眾健康安全的生活環境，勤教後由偵查隊隊長郭懷澤及各所所長帶班，針對轄內出入份子複雜及青少年易聚集場所進行擴大臨檢，包含日前在蘆洲區長樂路查獲民眾無故攜帶刀械，及五股區四維路上破獲槍擊案之處所，都是這次專案勤務實施之重點目標。

蘆洲分局表示，秉持局長黃宗仁所提的「人民最大、基層優先」、「第三方警政」、「行動治理」與「五力（警友、義警、民防、志工、巡守隊）齊發」等工作方向，持續強力掃蕩黑幫、詐欺、槍毒等毒瘤，維護新北市良好治安。