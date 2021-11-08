後疫情時代來臨，全球永續概念興起，聯邦銀行為實踐ESG、善盡企業社會公民責任，於9月9日正式推出「聯邦綠卡」，不但是業界首張同時發行環保材質的實體卡及虛擬卡，更是首張針對特斯拉（Tesla）充電費用提供特別回饋的信用卡。

聯邦銀行表示，因應環保從年輕人做起，持聯邦綠卡繳付國內電動車龍頭品牌gogoro電池資費最高可獲10％回饋，且以不食用肉類為環保宗旨的蔬食主義正逐漸發酵，聯邦綠卡精選全台蔬食餐廳及生機選品等超過20間通路，指定消費也可獲最高10％回饋。

為響應政府無紙化政策，聯邦銀行指出，定期須繳交的水電瓦斯、電信資費等公共事業費用，綁卡申辦代扣繳成功可獲最高0.5％回饋無上限。且每季皆提撥綠卡一般消費金額的千分之一，捐助給「台灣環境資訊協會」，藉由綠色團體資源，從事更多環境保護及推廣環保教育等，每次的消費選擇，都為守護地球環境盡一份心力。

為積極推廣綠色永續理念，除聯邦銀行打造以能源永續、綠色循環為主題的信用卡外，子公司聯邦投信也於10月推出「聯邦低碳目標多重資產基金」，為國內首檔低碳概念基金，目前該基金已於10月底正式獲准成立。

聯邦投信總經理莊雅晴說明，自今年8月主管機關頒布ESG基金相關監理規範後，聯邦投信不但積極完善符合8大資訊揭露事項審查監理原則，也十分看好未來蔚為全球趨勢的「低碳經濟」。近年美國與歐盟的綠色復甦計畫、市場永續投資需求以及低融資成本等利多因素，持續促使企業搭上綠色金融順風車。

統計顯示，2020年全球綠色、可持續發展債券與貸款規模達到7672億美元，預估在趨勢發展下，2021年該同類資產發行規模年增長估可達三成以上，預期上看1兆美元，顯見市場潛力無限。