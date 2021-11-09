【愛傳媒程富陽專欄】近期兩岸的風雲驟變，陡現一副「山雨欲來風滿樓」情勢，無論大到國際世局的專家觀察與研討，小至兩岸市井街坊小民的一般流言蜚語，幾乎都離不開「台灣海峽隱現軍事衝突危機！」及「兩岸真的會軍事開打嗎？」這兩個主要話題。

根據統計，今年的10月份，是自兩岸1987年開放交流以來，中共軍機出現在台灣空域最頻繁及架次最多的一段時間。

當然，也有人認為，那是美軍的海軍航母艦隊跑到中國大陸南海家門口「挑釁」，測試中共對維護海域主權的軍事反制行動決心，干咱台灣底事？但中共卻透視美國的內在謀略，知道這其實只是美國一招「項莊舞劍」的套路；其實老美劍指的，卻是當他真進一步干涉台灣問題時，則中共的反應將是如何？

事實上，中共的軍事指導，向來師承毛澤東那套「你如到我家，我就到你家」的野略思維；因此，他索性用軍機擾（臨）台這一連串的信息，明白告訴老美，我知道您要挑起的重點在此，我就先在此預防部署，等著您的到來。

如今，台灣必需清楚的一件事，就是在這場世紀的「美中博弈」中，美國舉凡之前打出的貿易戰、金融戰、科技戰等，卻都因一場「世紀冠狀病毒」，讓抗疫有方的中國大陸，不但頓時成了世界貨源製造的主要供應鏈，也讓美國諸多以經濟手段制壓中共崛起的企圖，化為水中泡影。

事實證明，美國已無力單獨阻止中共的崛起；於是乎！美國改弦更張，一面修復與歐盟組織的友好關係，一面擴大與印太區域的戰略合作；一邊倡議美、澳、印、日的「四方安全對話」，一邊加強「美日安保」條約的深化；一邊建立AUKUS的澳英美軍武聯盟，以嚇阻中共，一邊再以操弄「台海爭端」，作爲美國在這場「美中博弈」中，可能勝出的關鍵手段。

因為，只有美國逼迫中國大陸對台動手，美國才有機會在東海、台海、南海出手干預，實施各種制裁與製造衝突的名義，讓印太地區瀕臨準戰爭狀態，並使整個亞洲的金融經濟產生恐慌，資金回流至美歐；也唯有製造一個動盪不安的亞太地區，才能讓美國收割到最大的利益；這也正是近期美國執政智庫，極力向拜登政府推銷，認爲只有掀起一場可控的區域戰爭，且不會擴及美國本土或核戰的軍事衝突，才是可斧底抽薪製造一齣完美風暴的「制中企劃書」。

但此刻台灣政府，對於兩岸軍事衝突的態度，卻因執政者對權力的貪婪，而不願認真探究美國此刻頻打「台灣牌」其背後的真正戰略企圖，致無法遵循《孫子兵法》中那上兵伐謀的「避戰」思維，以尋求對台灣百姓最有利的途徑；卻一昧釋逞「不畏戰」的匹夫之勇，奢企以螳臂擋車之勢，而置台灣2千3百萬民眾於兵凶戰危之中。

只要揆視台灣自馬英九時代到蔡英文政府的國防戰略目標，竟由前者的「預防戰爭、國土防衛」為主的國防戰略，轉型到後者於106年國防白皮書揭示「防衛國家安全、建制專業國軍」的國防意識；再釐探近期蔡政府宣布全民防衛動員署已定於明年1月1日成立，不但將在2022年3月前完成製作《民眾求生避難手冊》，更已於日前頒布台灣史上最硬教召動員令，並預定將在2022年正式上路。

以上種種跡象，都明顯將我國防戰略從2007年之前，本以選擇「避戰」為主軸的政治作戰思維，轉向凸顯「不畏戰」的國防思維，促使臺灣成為這場世紀「美中博弈」中的軍事熱點，更讓「台灣牌」成為美國手中可制約中共的殺手鐧；只是拿這種盲人騎瞎馬，寒夜渡危橋的行徑，來面對與處理當前的兩岸困境，實在讓人憂心。

如果我們能回顧歷史，則無論是從上世紀的越戰，或在本世紀才剛發生不久的「阿富汗戰爭」，就不難發現美國對外所挑動的戰爭衝突，無一不是抱持著前倨後恭的行徑；又如近期，日本因北方四島歸屬向美國求援，希望以「美日安保」的保障精神，冀望美國能替日本展示其對俄羅斯略施一點強勢態度；結果，卻連獲取美國一個關愛的眼神都得不到。

看來，凡事以自身利益為優先的美國戰略，縱使美日兩國簽訂的「美日安保條約」赫赫在目，猶不能讓美國爲同盟的日本多付出一分心力；而我們台美之間，在毫無任何軍事合作協定下，卻竟將美國僅在政治上的空泛言論，當作其將維護台灣安全的保證，並不惜把台灣面對兩岸軍事衝突的選擇，由「避戰」轉向「不畏戰」的道路上；那豈非正合著台灣一句俚語所講的——「請鬼開藥單」，將自陷於自掘墳墓而不知？

作者為退役上校

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。