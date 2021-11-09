紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）7日表示，只要滿足最低要求，就應該允許中國加入《跨太平洋全面進步夥伴協定》（CPTPP）。此外，阿德恩還表示，澳中關係將不會改變紐西蘭的外交政策，「我們將始終如一」。

大陸觀察者網9日引述《澳洲人報》報導，阿德恩是在接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時做出這番表態。她說，許多國家對加入CPTPP表達了意向，只要你願意加入並達到標準，我們應該表示歡迎。

「我認為CPTPP為自由貿易協定和多國自由貿易協定設定了一個非常高的標準，我們將歡迎任何願意滿足這些標準的國家加入該協定。」她補充道。

報導稱，阿德恩的表態與澳洲政府的主張產生分歧，後者已表示可能會否決中國的申請。

早前，澳貿易部長丹·特恩（Dan Tehan）表示，中國需要首先恢復與澳洲的部長級溝通，之後澳方才會考慮中國加入CPTPP的談判過程。根據協定規定，11個現有成員國包括新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭和墨西哥等，均有否決潛在新成員申請的權利。

此外，阿德恩7日還表示，澳中關係不會改變紐西蘭政府的外交政策。

2019年紐西蘭與中國簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄後，有分析人士批評紐西蘭政府過於接近中國。對此，阿德恩表示，觀察到部分CPTPP成員國與中國之間存在緊張關係，但對紐西蘭來說，「我們將始終如一」，其他國家的態度「不會改變紐西蘭的行為方式」CPTPP由11個國家簽署，於2018年12月30日生效。主要成員國包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、墨西哥等。今年9月，中國提出加入CPTPP的正式申請。除紐西蘭外，新加坡、馬來西亞等國也對中國加入CPTPP表示歡迎。