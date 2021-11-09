新北議員替違法回收場說情 侯友宜：依法辦事 11:272021/11/09 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜主持警政工作治安會報。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市林口區違法資源回收場被多次開罰強拆後，業者又再原地用貨櫃屋營業，日前遭勒令限期三天內清除，新北市議員陳明義8日在議會替業者說情，希望能延緩搬遷期限。對此新北市長侯友宜今（9）日表示，重要是依法辦事，過程也會兼顧情理，該怎麼做就怎麼做。 侯友宜表示，所有過程一定要秉持著依法該怎麼做就怎麼做，任何事不要去挑釁公權力，更重要是要依法辦事，在過程中也會兼顧一些情理，不過該怎麼做就怎麼做。 表揚新北16家優良企業 侯友宜：疫後振興經濟挑戰多 影／向蔡英文下戰帖 朱立倫：別躲在讀稿機、發言人後面 #辦事 #依法 #違法 #說情 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠電不足恐衝擊產業 侯友宜籲中央應思考能源配比 16:292021/11/08 政治 趙少康不退出 蘇偉碩加碼自薦 04:102021/11/09 焦點要聞 疫情影響 深坑兒童遊戲場 拖7個月才開放 04:102021/11/09 地方新聞 朱立倫喊公投4個同意 民進黨團吐槽：侯友宜不同意核四 10:202021/11/08 政治 校官眷舍磚束遭踩踏崩壞 基市府將開罰最高2千萬 12:242021/11/08 生活 教育部勒令馬上關閉 即刻撤離 04:102021/11/09 政治要聞 看到這份民調 林濁水發現一件怪事：稀奇 19:032021/11/08 政治 大學教授揭「炒房建商」黑幕 崩潰：造假實價登錄！把人當韭菜 10:322021/11/09 房市新訊 中台灣電影中心 招商大不疫 04:102021/11/09 地方新聞 林口違法資收場不改善 侯擬強拆 04:102021/11/09 地方新聞 中央採購疫苗快到期 侯友宜：中央要考量地方執行面 15:182021/11/08 生活 政治熱門新聞 曝共軍灰色地帶威脅 我最新國防報告書揭：企圖「不戰奪臺」 - 政治 兩岸開戰台灣能撐多久？郭正亮語出驚人 - 政治 看到這份民調 林濁水發現一件怪事：稀奇 - 政治 女兒凱道「探班」 羅智強收暖心禮物：謝謝寶貝 - 政治 自購59.4萬劑即期AZ 前立委酸：台灣「花錢當小弟」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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