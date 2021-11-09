新北市林口區違法資源回收場被多次開罰強拆後，業者又再原地用貨櫃屋營業，日前遭勒令限期三天內清除，新北市議員陳明義8日在議會替業者說情，希望能延緩搬遷期限。對此新北市長侯友宜今（9）日表示，重要是依法辦事，過程也會兼顧情理，該怎麼做就怎麼做。

侯友宜表示，所有過程一定要秉持著依法該怎麼做就怎麼做，任何事不要去挑釁公權力，更重要是要依法辦事，在過程中也會兼顧一些情理，不過該怎麼做就怎麼做。