美國半導體大廠超微（AMD）8日宣布搶下大客戶Meta訂單，將為其打造資料中心晶片，大啖「元宇宙」商機，激勵AMD股價大漲10.14％，AMD概念股歡呼。AMD產品由台積電（2330）7奈米先進製程代工生產，台積電ADR 8日大漲2.64％，晶圓雙雄9日領軍上攻，威盛（2388）率先亮燈漲停，祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）也勁揚逾4％。

AMD 8日於加速資料中心線上新品發表會中宣布，已贏得Meta處理器訂單，將為其打造資料中心晶片，帶動AMD股價8日大漲10.14％，衝上每股150.16美元；而AMD為晶圓代龍頭台積電7奈米製程最大客戶，台積電ADR 8日也上揚2.64％、聯電ADR上漲3.61％、日月光ADR上漲6.21％。

此外，觀察9日盤面AMD概念股，除晶圓雙雄連袂上漲領軍外，IC設計廠威盛更是率先亮燈攻漲停，散熱大廠奇鋐也大漲近8％，嘉澤、撼訊、祥碩、譜瑞-KY大漲3～6％， 欣興、南電、健策、金居也大漲逾2％，台積電、微星、技嘉也有1％以上之漲幅。