特力（2908）集團受惠貿易、零售同步增長，10月合併營收36.3億元，與去年同期成長4.98%；其中貿易事業雖有缺工塞港等疑慮，但10月拉貨力道仍持續強勁，貿易事業仍有5.9%成長，相較過去二年每月均有兩位數成長，顯見塞港缺工議題仍嚴重，所幸零售事業10月持續增長，雙引擎帶動前10月合併營收361.58億元，較去年同期成長5.55%。

特力貿易10月業績來到20.7億元，占整體營收比重57%；而零售業績則為15.2億元，占整體營收比重42%；其中貿易事業體主要還是受惠於歐美零售商拉貨力道持續穩健，目前正是歐美聖誕節商品出貨旺季，儘管去年基期高，加上目前塞港問題嚴重，貿易單月仍較去年同期成長5.9%，累計前10月業績達210.4億元，較去年同期成長9.5%，顯示海外客戶拉貨需求依舊暢旺，出貨成長動能可望持續延續。

特力強調，目前全球疫情趨緩及疫苗接種工作持續推進，歐美各國經濟持續復甦，帶動消費迎向年底購物旺季；而台灣零售事業10月合併營收為15.2億元，主要受惠於房市近期交易熱絡，消費者添購家俱和裝修的需求明顯成長，加上政府發放五倍券，帶動銷售動能，較去年同期成長7%，累計前10月業績達136.7億元 ，較去年同期成長0.4%，顯示台灣零售的業績已經從疫情困境中反轉，緊接著雙11線上線下同步促銷，看好第四季銷貨力道，將持續穩中透強。