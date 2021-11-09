來台23年的美式餐廳「N.Y. Bagels」（紐約貝果）吹熄燈號，碩果僅存的2間分店，將分別於11月中旬、12月下旬收攤，正式告別台灣！許多顧客聽到消息大感訝異，直呼「再也吃不到好吃的貝果啦」。

1998年來台插旗，掀起台灣美式早午餐風潮的N.Y. Bagels，全盛時期擁6間分店，一度成為年輕人愛店，當年吃「brunch」甚至是一種時尚。但在時空變遷下，潮店也抵不過經營壓力，於臉書宣布熄燈。

「感謝各位長期以來的支持與照顧」，N.Y. Bagels目前僅剩2間店，仁愛店預計11月14日停止營業、京站店則做到12月26日。消息一出吸引不少老顧客回籠，訂位大爆滿，都想重溫道地美式早午餐滋味。

據了解，關店的主要原因，與房租居高不下、原物料成本上漲有關。但因營運未見異狀，粉專日前還在推薦經典口味義大利麵，突然之間不做了，不只消費者意外，連員工都感到錯愕。