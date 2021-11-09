軍事訓練役的役期問題最近有很多討論，部分國際專家認為目前軍事訓練役役期過短，可能導致戰力不足，國防部有無評估役男的役期是否延長至1年以上？國防部發言人史順文說，雖然近期外界有提出此項議題相關的意見，不過仍要經過一番討論，國防部不會主動發起。

國防部上午舉行線上記者會，史順文作上述說明。

史順文說，延長義務役役期，涉及國軍訓量擴充、部隊組織調整、訓練幹部增加、硬體設施投資等議題，須整體評估政府所需投入資源。他表示，政策形成允宜審慎周延，國防部將賡續蒐整各界意見，以供政策參酌。

史順文強調，雖然近期外界有提出此項議題相關的意見，不過仍要經過一番討論，國防部不會主動發起。他說，我們的兵役制度已經從2年徵兵轉變為募兵，以志願役為主，服役時間最少4年，役期長，而且訓練精良，以4個月的軍事訓練役，來評估國軍的整體戰力是不正確的。

至於明年新式教召改制，教召時間從7天延長至14天，可否提升後備軍人的作戰能力？史順文說，明年度實施教召新制，係為有效提升後備部隊戰力，明年後備軍人的訓練內容，已完成適度調整規劃，並置重點在「專長複訓」、「射擊訓練」以及「戰鬥教練」等課程內容，以提升後備軍人之作戰能力，此外，國防部將於明年第四季完成執行成效檢討，以作為後續政策推動依據。