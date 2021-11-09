立院民進黨團今針對公投議題召開記者會，搬出2018代表國民黨參選台北市長丁守中的臉書貼文，稱選務亂象是公投亂大選、礙大選。丁守中競選總部發言人詹為元痛批，民進黨去脈絡化的講丁守中反對公投綁大選，民進黨真的是可恥又可惡，公投綁大選不是問題，問題是民進黨主政下的中選會違法怠惰，刻意縱容選務出問題。

詹為元表示，2018年九合一大選前，國民黨王育敏等多位委員就已經在內政委員會裡質詢當時中選會的陳英鈐主委與陳朝建副主委，談及2018選務繁重但人力不足與領票投票動線規畫不佳等問題，但當時中選會不為所動，還打包票選務沒問題。

根據後來監察院的彈劾報告指出，辦理選務機關輕忽選務工作，造成多項選務缺失，讓投票時間仍維持原本上午8時至下午4時，導致當天未能有效分散投票人潮，也未補充選務人力，造成「邊投票、邊開票」的怪象。

詹為元指出，當時公投綁大選的亂象根本就是民進黨的縱容與施政的無能，未能提前做好準備，事後亡羊補牢也慢半拍，毫無危機處理能力，最終導致開票到凌晨的世界創舉。

詹為元強調，所以造成亂象的原因不是公投綁大選本身，政府施政無能又不知悔改，才是真正的問題。民進黨此時搬出丁守中來消費國民黨，真是可恥又無賴，噁心至極，這種爛黨不知道檢討自己，應努力用選票讓他下台，用公投票教訓他們。