四大公投案12月18日投票，為加強對新住民宣導選務及防疫相關措施，中選會將「徐展元選務暨防疫宣導篇」短片字幕翻譯為新住民歸化為國人之6大原屬國母語，包括英語、越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語及緬甸語等，透過熱血主播徐展元，提醒新住民18歲以上國民具有公民投票權、示範如何正確投票，以及應遵守投票所防疫規定。

中選會表示，取得國民身分證的新住民，只要年滿18歲、沒有受監護宣告，就有公民投票權，特別將宣導短片字幕翻譯為新住民歸化成為國人之原屬國母語，讓新住民可以更了解選務及防疫相關資訊。

中選會指出，另外也邀請新住民團體「南洋姐妹會」、「賽珍珠基金會」、內政部移民署成立的「Taiwan，我來了！」粉絲專頁，與多位新住民網紅名人分享影片，包括越南新住民網紅阮秋姮、公視東南亞新聞首位印尼語主播譚雲福、「菲台之音」創辦人黃琦妮、曾參與內政部移民署築夢計畫的泰國新住民章少玲，以及在柬埔寨出生的新二代林玉旺等人，加入新住民宣導行列，透過新住民團體與網紅分享，協助新住民正確、無障礙行使公投的權利。