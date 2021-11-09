四川成都市當局今（9日）上午召開記者會，當局表示截至11月9日凌晨，成都市本次疫情累計報告23例確診病例。同時，由於Delta變異株的傳播力更強，此次疫情中出現了1傳13的特殊案例。

四川省疾控中心副主任唐雪峰表示，11月2日，成都報告本輪疫情的首例病例。該病例有西北多地旅居史，與當地確診病例有明確的軌跡重疊。經流行病學調查和實驗室基因測序，仍為Delta新冠病毒變異株引起，與西北疫情病毒株為同一來源。首例病例及早期續發病例多為年輕人，活動範圍廣、接觸人員多，除參加公務活動外，還涉及酒吧、餐館、健身房等多個場所，容易引起疫情傳播。

當局稱由於Delta變異株的傳播力更強，此次疫情中也出現了1傳13的特殊案例。這樣的個案對成都疫情防控工作有極大挑戰。面對複雜嚴峻的疫情形勢，各個專業隊伍正在夜以繼日開展疫調溯源、場所封控和核酸檢測，雖然這兩天新增病例數比較多，但所有病例源頭清楚，均在同一條傳播鏈上，說明疫情總體上可控。