日股周二午盤彈高，收盤收黑。儘管軟銀上漲帶動科技股優異表現，但日圓走強，以及部分令人沮喪的財報，影響收盤表現。

周二日經225指數午後翻黑，收跌221.59點或0.75%，為29285.46點。東證一部指數跌16.45點或0.81%，為2018.77點。225個成分股中有184檔下跌，39檔上漲，兩檔持平。科技股是唯一上漲的板塊，漲0.75%。

在午後交易時段，日圓兌美元強力升至112.73。

上午由於日圓走弱，以及優異財報，股市上漲。一位市場交易員表示，隨著日圓走強和財報季漸接近尾聲，市場調整的時機已來臨。

川崎重工跌9.24%，表現居日股末段。該公司公布令人失望財報。電氣設備製造商藤倉公司(Fujikura)也有相同情形，下跌6.6%。

其他顯著下跌公司包括Uniqlo母公司迅銷(Fast Retailing)跌3.16%；豐田跌1.63%；Sony跌0.97%。

另一位市場參與者表示，日本看不到像美國那種經濟復甦的速度，因此日經可能徘徊在29500點附近一段時間。

科技股表現亮眼。軟銀大漲10.5%，報6808日圓，表現居冠日經成分股。軟銀在周一收盤後，宣布一兆日圓(約89億美元)的股票回購計畫，市場信心大增。

動畫公司和App商DLE漲15.3%。該公司宣布業績報告。

網路公司IIJ漲7.87%。SMBC Nikko證券上調該公司評級和目標價。