面對本土疫情漸漸趨緩國內旅遊復甦，聯邦銀行看好旅遊消費市場，宣布推出「聯邦幸福M卡」，除提供刷卡交易國內1％、國外3％現金回饋無上限，更提供旅遊所需的交通、訂房、旅行社最高6％現金回饋，尤其新戶核卡後30日內將再加碼14％，即交通旅遊刷卡消費最高可獲20％高現金回饋。

聯邦銀行總經理許維文表示，因應疫後新常態生活來臨，該行發行市場第一張全方位生活神卡，幸福M卡除發行一般晶片卡，若透過線上辦卡還可獲全新製卡技術、限量發行的禮物晶片卡。尤其瞄準市場需求，提供卡戶從交通方面台鐵、高鐵、指定客運、聯邦租車、航空公司，到國內飯店、指定旅行社及指定訂房網等通路消費最高6％全方位回饋，及保費最高1.5％現金回饋及最高12期0利率雙重優惠，並且對國內1％、國外3％的一般消費給予回饋無上限，實質有感加碼讓持卡人FUN心遊台灣，輕鬆無負擔，同時滿足多元需求。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，最受持卡人關注的交易安全性，聯邦幸福M卡採用全球第一張特殊晶片的萬事達卡信用卡，透過萬事達卡與Smartflex Technology獨家智能科技晶片技術共同合作，改革傳統嵌入式晶片模組可能被整塊撬走的疑慮。此一變革也讓未來的信用卡晶片不再侷限舊有的方框形式，可根據產品訴求、特色，客製化專屬晶片造型，支付科技資安防護力，打造安心旅遊刷卡新標竿。

聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容強調，後疫情時代，不僅全台各地景點排隊人潮湧現，根據旅遊業者統計，與三級警戒期相比，訂房量已大幅成長，顯見悶壞了的國人，旅遊也更積極。幸福M卡是將原幸福御守卡進行優化，打造升級版的幸福M卡，除保險活動升級，另強化國內交通／旅遊回饋，並賦予卡片電子票證功能，提供更好的優惠及服務，升級再出發。