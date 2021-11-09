證券分析師林鈺凱表示，現階段影響台股行情最關鍵的兩大因素，一是基本面、二是國際股市，基本面部分，外銷訂單數字繳出優異成績；而國際股市部分，則又以美股與台股連動性最高，儘管台美兩地股市並不會亦步亦趨，但大方向仍一致。

美股四大指數與台股加權指數，都在今年10月不約而同地開啟一波多頭攻勢，以交易日觀察，道瓊指數自創新高之日至今已14天、那斯達克8天、標普12天、費城半導體指數則是6天，而值得注意的是，最早創新高的道瓊指數，創高幅度反而最小，為2.62％，反倒是最晚創高的費半指數，以9.76％居冠。

若依循此邏輯，那麼截至目前仍遲遲未能改寫歷史新高的台股，未來漲勢就十分值得期待。美股四大指數已接二連三創新高，台股加權指數近期也跟風，後市要突破歷史新高的18034點，似乎已是勢在必行。

個股方面，本周納入投資組合的威鋒電子，10月營收3.18億元、第三季營收8.93億元，再創歷史新高，惟利多發布前，股價卻出現壓回，頗有壓低吃貨的意味。

展望後市，觀察美股四大指數，與台股相關性最高的，就非那斯達克、費半指數莫屬，若以目前那斯達克指數的漲幅看待，台股目標價將上看18795點；而假設台股跟上費半指數的漲幅，就是在歷史新高18034點上，再加9.76％的漲幅，將是前所未見的19794點，台股多頭行情仍舊可期。