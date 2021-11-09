全家（5903）便利商店受惠五倍券助攻，10月合併營收73.8億元、創一年多來單月新高，月增逾7.4％，較去年同期增長0.82％，終結因疫情衝擊連續五個月年減慘況，累計1至10月合併營收，年減2.21％；法人看好節慶跨年與五倍券效應持續，全年營收有望轉正成長，估仍持續創新高。

全家指出，綜觀10月營運表現，持續穩定展店，且受惠於政府陸續鬆綁疫情管制措施，取消座位區隔板設置與開放熟食區自助夾取，輔以秋冬型新品陸續上市，有效推升整體鮮食成長；此外，充分掌握振興五倍券與國慶連假出遊商機，皆是業績向上的主因。

目前全家會員人數在10月達1450萬，透過app不斷創新優化，本月更首創「二手手機回收」服務，瞄準消費者長期痛點、將3900間店舖化為便利回收點，創循環經濟的多方共好模式，展望11月溫暖型商品需求持續增溫，加上雙11大型促銷活動和火鍋季紛紛展開，都可望挹注總體銷售。