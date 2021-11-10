新竹市東區公共托嬰中心近日完工，明年1月將正式招生，實現「1區1公托」政策，市長林智堅表示，東區公托空間、收托人數都為3區之最，共計可收托25名2個月至2歲嬰幼兒，師生比為1：4。

林智堅指出，新竹市公有閒置空間尋覓不易，設置公共托育設施的地點需要的條件更嚴格，市府團隊不斷尋覓適合場所，繼去年在南勢社會福利館成立北區公共托育家園後，今年香山區公共托育家園也開始招生，東區公共托嬰中心完工後，規畫明年初招生，完成1區1公托政策的最後1塊拼圖。

社會處表示，東區公共托嬰中心向國防部租賃世紀鑫城社區空間，兩層樓面積約49坪，整體設計以綠色、黃色為基底，讓人感受到活潑溫暖的氛圍，更將健康融入幼兒照顧空間，裝設智能空氣品質監測設備，除自動排氣功能外，可監測PM2.5及CO2，為幼兒健康把關。

社會處長張柔指出，東區公共托嬰中心依循北區及香山區公共托育家園的經驗，將東區擴大為收托25人的托嬰中心，更將托育與社福2項服務中心結合，東區社會福利服務中心就坐落於東區公托隔壁，12月起社工就將進駐，提供民眾社區福利諮詢和福利服務，相信這2項服務進入社區，會讓民眾幸福更有感。

由於公托中心是以收托0至2歲的幼兒為主，整體空間規畫與色調融合活潑溫馨的氛圍，空間設計除考量幼兒發展的需求與安全外，活動區及睡眠區等環境均鋪設軟質地板，讓幼兒學步、爬行遊戲時不易碰撞或受傷。

東區公共托嬰中心收托條件為嬰幼兒須設籍竹市，且其父母或監護人一方於報名登記日向前推算連續設籍竹市滿6個月以上者；入托後師生比為1：4，每人每月收費為1萬2000元，如家長收入符合準公共化補助（所得稅率低於20％），每月可再獲得4000元補助，收托序位以弱勢家庭（含低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭）為優先，名額為總收托人數之1／3。