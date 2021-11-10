國民黨立委廖國棟、孔文吉今檢視蔡英文總統的原住民族政見兌現進度，強調蔡當總統逾2千天，僅完成原住民族教育法、國家語言發展法、原住民族語言發展法等三部法案，達成率僅23％；對原住民族土地跟自治法案等攸關原民權益的法案，進度慘不忍睹，原民會施政也無法強化權利保障體系，只會大撒幣麻痺群眾，代表政策根本是「金絮其外，敗絮其內」。

國民黨籍的平地原住民選區、山地原住民選區立委廖國棟、孔文吉，今針對蔡英文2016年競選總統前所提出的原住民族政見進行檢視。

廖國棟表示，當初蔡英文提出的原住民族政見主張，相對應的法案有13部，但執政2000天以來，只完成《原住民族教育法》、《國家語言發展法》、《原住民族語言發展法》的立法與修法，達成率僅23％。

廖國棟進一步指出，有關憲法層次的「原住民專章」、《工作權保障法》、《原住民自治法》、《健康法》、《平埔條例》、《學校法》等10項法案迄今尚未立法通過，行政院甚至沒有提出相對應的法案。反觀他們早在上屆立委任期時，就提出總統政見中的8項原住民族權利法案，但這些年來卻苦等不到執政黨的版本併案審查，造成原住民族權利的進展始終處於龜速。

廖國棟強調，蔡政府遺忘的法案當中，對於原住民族至關重要的包括原住民族土地跟自治法案。因為執政黨的怠惰，導致無法改善原住民保留地，以台東縣成功鎮為例，完成原住民保留地增劃核定的案件僅占該鄉案件總數的1.8％；而原住民族自治法案，蔡政府宣稱有「公法人地位」、「完整自主和自治權限」，迄今也只是只聞樓梯響。

孔文吉則表示，原住民族文化權中的狩獵文化也是重中之重，但因蔡政府沒有加速立法保障，導致大法官釋字第803號「原住民狩獵案」解釋限縮原住民族狩獵權，嚴重限制原住民獵人與生俱來的權利，蔡政府面對這些問題是難辭其咎。

孔文吉強調，目前政府的原住民族政策幾乎只剩大內宣，不敢告訴族人原住民族法案進度「慘不忍睹的事實」；而原民會的施政也無法拓展、強化原住民族權利保障體系，只會大撒幣麻痺群眾，金絮其外，敗絮其內，就任已經2千天的蔡總統不該讓原民法案進度繼續慘不忍睹。