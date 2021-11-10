智易(3596)看好明年光纖寬頻、WiFi6、5G等產品線均相當樂觀，總經理曾釗鵬表示，目前訂單能見度已經看到明年第四季，看好明年營收拚增雙位數。

曾釗鵬表示，這兩年因為疫情關係，居家辦公、遠距教學等，帶動網路需求加速，網路已經變成民生必需品，市場對網路需求變大的趨勢已經回不去了，從需求面、應用面都是樂觀的，看到每一個市場都不錯。

曾釗鵬表示，智易以往歐洲市場佔比超過一半，今年還會如此，但明年應該不會，預計會落在40%，其他非歐洲地區，包括拉美、亞太區等都會很強勢，其中、美國市場的動能很不錯，營收佔比有機會上看到三成。

隨著政府的推動、5G進入家戶，曾釗鵬也看好，智易明年在光纖寬頻、WiFi6、5G等領域均很樂觀，明年營收會繼續有兩位數成長，力拚可以優於同業。

產品線部分，明年5G佔比應該會達整體營收雙位數；WiFi部分，因為智易主要都是國際Tier1的一線客戶，所以目前WiFi6在今年出貨就已經超過WiFi5，WiFi6E也會在明年開始出貨，另外，車用電子領域上，智易也持續布局，前裝、後裝都有，客戶包括台灣以及國外市場均有，車用現階段持續認證中，看到大幅度貢獻還是要幾年的時間，且今年受到疫情有所延遲。

智易第三季營業利益5.4億元，歸屬母公司淨利4.87億元，單季每股盈餘2.35元、季增加27%、年減加16%，智易第三季毛利率成長到14.3%，原因包括產品組合、客戶漲價等；累計前三季營收286.5億元、年增加14.39%，每股盈餘6.4元、年增加10%。智易預估今年第四季惠和第三季表現持平。

面對缺料問題，曾釗鵬表示，目前還使很緊張，今年美系晶片供應商的供貨周期甚至已經上看到逾「50+」周，智易也會將晶片、原物料漲價的成本轉嫁與客戶。

產能部分，目前越南廠已經完成搬遷，智易崑山廠日前大陸限電多少受到影響，包括客戶端也是，但現在當地的供電狀況已經有明顯改善。