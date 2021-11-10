中華羽球隊結束歐洲的5站賽事打拚後，接下來要前進印尼峇里島，要在印尼大師賽、印尼公開賽及年終賽爭取佳績，之前結束德國公開賽後先回台灣調整的男雙組合李洋／王齊麟，今天（10日）啟程出發、已經平安抵達。

王齊麟透過臉書粉專表示，10日一大早搭機出發，經過轉機後已經抵達峇里島，這次出國參賽要連打4站，從下周二（16日）開打的超級750系列印尼大師賽，接著是超級1000系列印尼公開賽以及世界羽聯BWF年終總決賽，最後再轉往西班牙挑戰世界錦標賽。

一路在歐洲參與了蘇迪曼盃、湯優盃、丹麥公開賽、法國公開賽及德國公開賽的周天成、王子維、白馭珀、「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵等選手，直接從德國飛往印尼，周天成是印尼大師賽男單第4種子，首戰法國選手胡塞爾（Thomas Rouxel），「麟洋」首輪迎戰日本組合松居圭一郎／竹內義憲，王子維首場對上德國公開賽男單冠軍、新加坡駱建佑，「楊肉盧」出戰印尼卡爾南多／馬丁（Daniel Marthin），女單白馭珀首戰俄羅斯柯賽茲卡雅（Evgeniya Kosetskaya）。